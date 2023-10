Salon minéraux et fossiles 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau, 20 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Exposition-vente de minéraux et fossiles par une quarantaine de professionnels français et étrangers.

2024-04-20 fin : 2024-04-21 18:00:00. .

7 Boulevard Champetier de Ribes

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition and sale of minerals and fossils by some 40 French and foreign professionals

Exposición y venta de minerales y fósiles por unos cuarenta profesionales franceses y extranjeros

Verkaufsausstellung von Mineralien und Fossilien durch etwa 40 französische und ausländische Fachleute

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Pau