Début : 2024-04-09 14:00:00

fin : 2024-04-09 15:30:00 Un atelier pour débutants afin qu’Internet et le numérique n’aient plus de secrets pour vous. Public adulte -Gratuit.

Inscription obligatoire..

7 bis rue du Temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

