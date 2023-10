Dans le cadre de Péripé’Cirque : Que du bonheur 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 18 avril 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Les applications sont-elles le futur de la magie, de l’illusionnisme, du mentalisme ? Thierry Collet décide de fusionner avec les machines pour faire du sensationnel, du “pour de vrai”.

Ce spectacle est la garantie d’effets magiques et spectaculaires dont nous ne pourrons nous remettre sans ouvrir la mâchoire bien basse. Attention toutefois : ce spectacle n’est pas qu’un show. Thierry Collet nous montre aussi comment, chaque jour, nous passons à côté d’une forme de magie très puissante… et ce n’est pas celle qui transforme les gouttes de pluie en paillettes de soleil.

Le Phalène – Thierry Collet (Mentalisme)

Durée : 1h – dès 15 ans – Attention, jauge réduite, pensez à réserver !.

2024-04-18 fin : 2024-04-18 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Are apps the future of magic, illusionism and mentalism? Thierry Collet has decided to merge with machines to create the sensational, the ?for real?

This show is a guarantee of magical and spectacular effects that we won’t be able to get over without opening our jaws. But be warned: this is not just a show. Thierry Collet also shows us how, every day, we miss out on a very powerful form of magic? and it’s not the kind that turns raindrops into sun flakes.

Le Phalène ? Thierry Collet (Mentalism)

Running time: 1h – age 15 and up – Please note reduced audience size, so book early!

¿Son las aplicaciones el futuro de la magia, el ilusionismo y el mentalismo? Thierry Collet ha decidido fusionarse con las máquinas para crear un espectáculo real y sensacional.

Este show es una garantía de efectos mágicos y espectaculares de los que no podremos recuperarnos sin que se nos caiga la mandíbula. Pero atención: no se trata sólo de un espectáculo. Thierry Collet también nos muestra cómo, cada día, nos perdemos una forma muy poderosa de magia… y no es la que convierte las gotas de lluvia en copos de sol.

Le Phalène ? Thierry Collet (Mentalismo)

Duración: 1 hora – a partir de 15 años – Se ruega reservar con antelación, ya que el aforo es reducido

Sind Apps die Zukunft der Magie, des Illusionismus und des Mentalismus? Thierry Collet beschließt, mit den Maschinen zu verschmelzen, um Sensationen zu schaffen, die « echt » sind.

Diese Show ist eine Garantie für magische und spektakuläre Effekte, von denen wir uns nur mit heruntergeklapptem Kiefer erholen können. Aber Vorsicht: Diese Show ist nicht nur eine Show. Thierry Collet zeigt uns auch, wie wir jeden Tag eine sehr mächtige Form der Magie verpassen, und zwar nicht die, die Regentropfen in Sonnenglitter verwandelt.

Die Phalène ? Thierry Collet (Mentalismus)

Dauer: 1 Std. – ab 15 Jahren – Achtung, reduzierte Zuschauerzahl, denken Sie an eine Reservierung!

