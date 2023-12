CALI & Steve Nieve 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône CALI & Steve Nieve 6Mic Aix-en-Provence, 20 avril 2024 18:30, Aix-en-Provence. CALI & Steve Nieve Samedi 20 avril 2024, 20h30 6Mic De 25 à 32€ + – 20 ’

é , ’ : « ’ »,

« ’ » …

Cet automne, Cali connaîtra une double actualité. À l’occasion des 20 ans de « L’Amour parfait », il enregistrera une réédition de ces treize titres inoubliables à travers des duos incontournables.

Il sera en tournée avec Steve Nieve, pianiste avec lequel il a précédemment collaboré. Ce concert célèbrera certes les 20 ans de cet amour parfait mais également la singulière richesse d’un répertoire construit au fil de neuf albums. Tarifs : assis numéroté – Tarif Normal : 30€ / assis numéroté – Tarif Réduit 28€ / assis numéroté – Tarif abonnés 25€ / guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3uDWQKv »}] [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T20:30:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00

2024-04-20T20:30:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00 Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13097 Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 6Mic Aix-en-Provence Latitude 43.517428 Longitude 5.424721 latitude longitude 43.517428;5.424721

6Mic Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/