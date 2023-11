Ange 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Ange 6Mic Aix-en-Provence, 12 avril 2024, Aix-en-Provence. Ange Vendredi 12 avril 2024, 20h30 6Mic De 26 à 32€ Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif, cette légende vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle par sa générosité et son lyrisme atypique. ANGE invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un gage d’éternité… Tarifs : plein 30€ / réduit 28€ / abonnés 26€

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

Concert debout

Billetterie : https://bit.ly/3rjIH3c

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3rjIH3c »}] [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}, {« link »: « https://bit.ly/3rjIH3c »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:00:00+02:00

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 6Mic Aix-en-Provence latitude longitude 43.517428;5.424721

