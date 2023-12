KOMANEKO 6Mic Aix-en-Provence, 6 avril 2024, Aix-en-Provence.

KOMANEKO Samedi 6 avril 2024, 16h00 6Mic De 5 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:30:00+02:00

é- -é ( è 2 ) , , , 2006, , 35

est une petite chatte espiègle qui ne manque pas d’idées pour occuper ses journées.

Comme elle porte bien son nom – Komaneko signifie en japonais « » – notre petite héroïne décide de réaliser avec ses amis un film d’animation.

Komaneko est ainsi un film dans un film, dans un ciné-concert ! Partant de quatre courts films d’animation signés Tsuneo Goda, le duo SZ glisse percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores insolites dans le monde poétique et coloré du réalisateur japonais. Accompagnant la projection sur toile, la musique résolument actuelle de Damien et Franck Litzler irrigue les rêves de cinéma de Komaneko avec ses ambiances sonores electronica, jazz, indie pop !

En douceur et en rythme, ce ciné-concert stimule l’imagination des petits comme des grands, en ouvrant le champ de la création et du faire-ensemble…

Tarifs : plein assis 10€ / réduit assis 6€* / abonnés assis 5€ / guichet soir de concert : +2€

* 14 , é , é é , ’ ’ ’ , , ’ , ’ à é ’ ( , , é ).

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le jour du concert au guichet billetterie à partir de 15h. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 15h.

Billetterie : https://bit.ly/47IiY4X

—–

Ouverture des portes : 15h

Bar & Restauration sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/47IiY4X »}] [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}, {« link »: « https://bit.ly/47IiY4X »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]