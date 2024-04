6e étape du Circuit Normandie Dressage Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult, samedi 21 septembre 2024.

6e étape du Circuit Normandie Dressage Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult Calvados

Samedi

Organisé par le Comité Régional de Normandie, ce circuit intitulé « Circuit Normandie Dressage » se compose de quatre concours de dressage et est dédié aux amateurs normands. Objectif promouvoir la discipline du dressage tout en permettant aux cavaliers de mettre en lumière leurs performances. Deauville marque la 6e étape et dernière étape avant la finale d’octobre à Saint Lô.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie contact@picdeauville.com

