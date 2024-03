69DB OVNAM AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ Billere, vendredi 3 mai 2024.

Vendredi 03 Mai La Route du Son 21h00 Billère Ampli présente dans le cadre du Festival ROCK THIS TOWN : TECHNO69DB OVNAM69DB, également connu sous le nom de Seb, est un pionnier anglais de la scène free party, bercé dans les sonorités jungle, drum’n’bass, break, scratches et hardtek. Ancien membre du Sound System Spiral Tribe, il a notamment contribué à développer l’art de l’improvisation en live. Tous ses sets sont 100% improvisés et servent depuis plus de 32 ans les besoins de chaque rassemblement ou événement techno.OVNAM OVNAM sous sa forme humaine, est un artiste palois passionné de musique depuis toujours ! Plus jeune, attiré par des courants plutôt punk rock / métal, il finit par tomber amoureux de la musique électronique et plus particulièrement du monde de la techno.Très vite, il se met au mix et à la composition puis commence à organiser des soirées Techno dans sa ville natale avec son collectif Owls Vision (anciennement Owls Nation) dont il est le co-fondateur. Fusionnant des sonorités venues d’autres planètes avec des rythmes cosmiques, Ovnam vous propulsera vers un voyage auditif interdimensionnel

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 21:00

Réservez votre billet ici

AMPLI ‘LA ROUTE DU SON’ ALLEE MONTESQUIEU 64140 Billere 64