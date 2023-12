Châteaux en Fête – Château de Beauséjour 663 Chemin du Manoir Tocane-Saint-Apre, 1 décembre 2023, Tocane-Saint-Apre.

Tocane-Saint-Apre,Dordogne

CONCERT BAROQUE ET MODERNE

Concert baroque et moderne dans la chapelle d’une heure

12€ avec verre d’amitié inclus

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation obligatoire à ulf.dahlsten@gmail.com.

2024-04-14 fin : 2024-04-14 . .

663 Chemin du Manoir

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



BAROQUE AND MODERN CONCERT

One-hour baroque and modern concert in the chapel

12? with welcome drink included

This is an indoor event

Reservations required at ulf.dahlsten@gmail.com

CONCIERTO BARROCO Y MODERNO

Concierto barroco y moderno en la capilla durante una hora

12? incluyendo una bebida

Este evento tendrá lugar en el interior

Imprescindible reservar en ulf.dahlsten@gmail.com

BAROCKES UND MODERNES KONZERT

Barockes und modernes Konzert in der einstündigen Kapelle

12? inkl. Freundschaftsgetränk

Diese Veranstaltung ist für Innenräume vorgesehen

Reservierung erforderlich unter ulf.dahlsten@gmail.com

Mise à jour le 2023-11-27 par Groupe CDT 24