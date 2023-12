Châteaux en Fête – Château de Beauséjour 663 Chemin du Manoir Tocane-Saint-Apre, 1 décembre 2023, Tocane-Saint-Apre.

Tocane-Saint-Apre,Dordogne

VISITE GUIDEE

Visite guidée par les propriétaires en anglais et français

7€

Réduit, COS: 3 €

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

Réservation recommandée à ulf.dahlsten@gmail.com.

663 Chemin du Manoir

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



GUIDED TOUR

Guided tour by the owners in English and French

7?

Reduced, COS: 3 ?

This is an outdoor event, but can be moved indoors in case of bad weather

Reservations recommended at ulf.dahlsten@gmail.com

VISITA GUIADA

Visita guiada por los propietarios en inglés y francés

7?

Reducido, COS: 3?

Esta visita es al aire libre, pero puede trasladarse al interior en caso de mal tiempo

Se recomienda reservar en ulf.dahlsten@gmail.com

GEFÜHRTE TOUR

Führung durch die Eigentümer auf Englisch und Französisch

7?

Ermäßigt, COS: 3?

Diese Veranstaltung findet im Freien statt, bei schlechtem Wetter können Sie in den Innenbereich ausweichen

Reservierung empfohlen an ulf.dahlsten@gmail.com

