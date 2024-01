LES LUNDIS EN FAMILLE 650 chemin de la Roche-Brault Thorigné-en-Charnie, lundi 26 février 2024.

Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2024-02-26 15:00:00

fin : 2024-02-26 16:00:00

12 heures dans la peau d’un humain préhistorique !

Et si vous passiez une journée dans la peau d’un humain préhistorique ? C’est possible grâce à ce jeu en famille ! Quel choix aurait fait un humain préhistorique face à telle ou telle situation ? A vous de prendre la bonne décision afin de pouvoir progresser dans votre journée et rentrer chez vous sans encombre !

A partir de 6 ans

Durée : environ 1h

Accès libre au musée de Préhistoire compris dans le ticket

Réservation et paiement en ligne.

650 chemin de la Roche-Brault Musée de Préhistoire

Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire



