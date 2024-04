63EME FÊTE DES VINS D’ANJOU Chalonnes-sur-Loire, samedi 18 mai 2024.

63EME FÊTE DES VINS D’ANJOU Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

La Fête des Vins d’Anjou revient les 18 et 19 mai 2024 à Chalonnes-sur-Loire !

Durant 2 jours, sur les quais de Chalonnes-sur-Loire, découvrez le village des vignerons et les expositions. Au programme : dégustations et vente des vins du terroir, restauration et animations permanentes.

Programme et moments forts de ces deux journées :

Le samedi 20 mai :

9H15 : Réception à l’Hôtel de ville

10h00 : La Grande parade des confréries

10h15 : Arrivée de l’armada de Loire et des appellations

– Inauguration du village des vignerons

– Grand Rassemblement des Producteurs de moelleux (Photo aérienne 11h45)

– Chapitre d’intronisation par la Confrérie des Fins Gousiers D’Anjou

– La percée du tonneau ; Vin d’honneur ; Mariage du Layon et des fromages de la Chèvrerie Des Bas Alpages de Rochefort sur Loire

– Ouverture du Marché des Saveurs

12h15 : Déjeuner officiel

14h30 : Ouverture des portes du village des vignerons

15h00 et 17h00 : Balade à bord du gabarot de Loire (réservation obligatoire)

16h00 : Concert musique traditionnelle Irlandaise avec le groupe Galvian Way

18H15 : Faites la Fête à la Guinguette. Restauration sur les quais et Soirée Féérique

– Animation le champ dans les voiles et le groupe Irlandais Galvian Way

– Retraite aux Flambeaux avec la musique de Morannes

23h00 : Feu d’Artifice

Le dimanche 21 mai :

7h00 : Grand Vide Grenier

7h30 : 10h Départ de la randonnée du Père Nectar : découverte de la Loire et de son vignoble

9h30 : Ouverture des portes du village des vignerons

11h00 : Départ de la Flotte Ligérienne

12h00 : Restauration Le casse-croute du Père Nectar

15h00 : La remontée de la Loire par la batellerie pour le « Grand Embarquement » des Vins

d’Anjou

Durant les deux jours, découverte des vins d’Anjou Saumur

– Village des saveurs

– Animations, dégustation de la saucisse Chalonnaise,

– Mariages Sardines de St Gilles, bonnotte de Noirmoutier, AOP Maine Anjou …et

Vins d’Anjou

N’attendez plus et réservez vos places pour le diner-guinguette du samedi soir ! Un grand moment festif vous attend !

***DINER GUINGUETTE DU SAMEDI SOIR : COMPLET*** .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Place de l’hôtel de ville

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire information@fetedesvins-anjou.fr

