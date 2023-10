L’ENVOLÉE – LES GRANDES GUEULES CHANTENT LES EXERCICES DE STYLE 63 Av. des Anciens Combattants Capendu, 25 mai 2024, Capendu.

Capendu,Aude

THEATRE

TOUT PUBLIC

DURÉE 1h30.

D’après Le best-seller de Raymond Queneau sorti en 1947, l’histoire toute bête d’un type qui monte dans un autobus et se dispute avec un inconnu, le tout raconté de 99 manières différentes. Un exercice de style pour des Grandes Gueules pour un voyage initiatique de jazz vertigineux en minimalisme impressionniste, de techno organique en funk asymétrique. Une technique au-delà de l’a capella virtuose avec giclées d’humour et fulgurances d’émotions.

1ère partie proposée par des élèves de la classe chant du Conservatoire.

17h : exposition des élèves des beaux-arts

18h : représentation théâtrale

21h : Foodtruck et ambiance musicale proposée par le Conservatoire.

2024-05-25 19:00:00 fin : 2024-05-25 . EUR.

63 Av. des Anciens Combattants

Capendu 11700 Aude Occitanie



THEATRE

FOR ALL

DURATION 1h30.

Based on Raymond Queneau?s 1947 bestseller, the simple story of a guy who gets on a bus and argues with a stranger, told in 99 different ways. An exercise in style for the Grandes Gueules on an initiatory journey from dizzying jazz to impressionistic minimalism, from organic techno to asymmetrical funk. A technique beyond virtuoso a cappella, with spurts of humor and flashes of emotion.

1st part performed by students from the Conservatoire singing class.

5pm: exhibition by fine arts students

6pm: theatrical performance

9pm: Foodtruck and music provided by the Conservatoire

TEATRO

PARA TODOS

DURACIÓN 1h30.

Basada en el bestseller de Raymond Queneau de 1947, la sencilla historia de un tipo que sube a un autobús y tiene una discusión con un desconocido, contada de 99 maneras diferentes. Un ejercicio de estilo para las Grandes Gueules en un viaje iniciático del jazz vertiginoso al minimalismo impresionista, del techno orgánico al funk asimétrico. Una técnica que va más allá del virtuosismo a capella, con chorros de humor y destellos de emoción.

1ª parte interpretada por alumnos de la clase de canto del Conservatorio.

17:00 h: exposición de los alumnos de Bellas Artes

18.00 h: representación teatral

21.00 h: Foodtruck y música a cargo del Conservatorio

THEATER

ALLE PUBLIKANTEN

DAUER 1,5 Stunden.

Nach dem Bestseller von Raymond Queneau aus dem Jahr 1947, der ganz einfachen Geschichte eines Mannes, der in einen Bus steigt und sich mit einem Fremden streitet, und das alles auf 99 verschiedene Arten erzählt. Eine Stilübung für die Grandes Gueules auf einer Initiationsreise von schwindelerregendem Jazz zu impressionistischem Minimalismus, von organischem Techno zu asymmetrischem Funk. Eine Technik jenseits von virtuosem A-cappella mit Humorspritzern und Gefühlsblitzen.

teil 1 wird von Schülern der Gesangsklasse des Konservatoriums bestritten.

17 Uhr: Ausstellung von Schülern der Kunstschule

18 Uhr: Theateraufführung

21 Uhr: Foodtruck und musikalische Umrahmung durch das Konservatorium

