musique variete : ma vie en cle de fa – Victoria Gunsett 61 Rue des Augustins Bayonne, 20 avril 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Après avoir gagné l’édition 2022 du radio-crochet « Chantons sous la Luna » à tout juste 13 ans, Victoria s’est donné pour défi d’écrire et de présenter son propre spectacle.

Avec douceur et sensibilité, elle vous partagera ainsi sa passion pour le chant et vous parlera de sa vie à travers des reprises mais aussi ses premières compositions..

61 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne