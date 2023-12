La vie est une fête – Théâtre 60 Rue du Château Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère La vie est une fête – Théâtre 60 Rue du Château Brest, 17 mai 2024, Brest. Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-17 . Trépidante compagnie à l’humour corrosif, la meute des Chiens de Navarre convertit les zones sensibles de la société en terrain de jeu et de bataille. Coups de gueule, dérapages explosifs, désirs et rages fondent la matière de ce théâtre dadaïste à l’humour salvateur. Dans cette veine d’irrévérence à haute dose, La vie est une fête déambule dans les couloirs d’un service d’urgences psychiatriques, l’un des rares endroits à recevoir à toute heure, sans exception d’âge, de genre ou d’origine. Serions-nous tous devenus fous ? C’est l’hypothèse que formule ici notre troupe survitaminée. À travers des situations universellement évocatrices, Les Chiens de Navarre tirent moult questions sérieuses vers la dimension burlesque tapie en chacun, de nous. Une thérapie collective basée sur le rire face à un monde anxiogène. Tout simplement jubilatoire ! Informations pratiques :

A partir de 14 ans.

Durée 1h45.

Spectacle proposé au Grand Théâtre.

Sur réservation. Dates des représentations :

Vendredi 17 Mai – 20h30

Samedi 18 Mai – 19h .

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne

