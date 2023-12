Tablao de Tango – Poétique du Tango 60 Rue du Château Brest, 17 mai 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17 20:30:00

.

Quelques chaises, un bon verre de vin, trois grands solistes dont un maestro de la guitare. Le tango, à l’essentiel. Rares sont les occasions de se plonger dans l’underground des clubs de Buenos Aires où le tout un chacun vient se ressourcer. Bien loin du Tango for export et de ses paillettes, on verse ici dans la poésie ardente d’un blues portuaire. Et comme dans tout Tablao, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Sauf l’appétit du partage que ces immenses artistes ont chevillé au corps !

Informations pratiques :

Tout public

Durée 1h30

Spectacle proposé au Petit Théâtre.

Sur réservation.

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



