Showgirl – Théâtre 60 Rue du Château Brest, 17 avril 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 20:30:00

fin : 2024-04-19

.

En 1995, le réalisateur Paul Verhoeven signe le film Showgirls : monument de kitsch et d’outrance qui mettra à mal sa carrière et dévastera celle de son premier rôle, la jeune Elizabeth Berkley, radiée d’Hollywood pour y avoir interprété à corps perdu une ancienne prostituée, déterminée à gravir l’impitoyable hiérarchie du showbiz de Las Vegas. Fasciné par l’excès, la négation du bon goût et le débordement de cette oeuvre maudite puis devenue culte, le tandem Jonathan Drillet et Marlène Saldana la détraque davantage en la tirant sur scène dans un solo décadent qui tape autant dans Beckett que dans la culture queer. Showgirl, le spectacle, s’offre comme un monologue à bout de souffle et à l’interprétation sidérante. Attention : chef-d’oeuvre !

Informations pratiques :

A partir de 16 ans.

Durée 1h25

Spectacle proposé au Petit Théâtre.

Sur réservation.

Dates des représentations :

Mercredi 17 Avril – 20h30

Jeudi 18 Avril – 20h30

Vendredi 19 Avril – 20h30

.

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole