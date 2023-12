Black Lights – Danse & Théâtre 60 Rue du Château Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Black Lights – Danse & Théâtre 60 Rue du Château Brest, 4 avril 2024, Brest. Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-05 . Présente sur la scène chorégraphique depuis les années 80 avec plus de quarante pièces, Mathilde Monnier fait de sa danse un lieu de rencontre qui interroge sans cesse l’écriture du mouvement. Hybridation de littérature féministe et de danse, Black Lights s’appuie sur les textes d’autrices internationales qui ont donné lieu à la série télévisée choc H24. Inspirée de faits réels, elle met en images des histoires de femmes confrontées à la violence quotidienne. Autour de neuf textes, la chorégraphe réunit des interprètes féminines qui leur donnent vie, exprimant ce que les mots font au corps. L’écriture frappe fort : chaque texte est un cri, une langue, un rythme mais aussi une implication physique ou un geste. Hors de l’anonymat, ces femmes montrent, avec autant d’éclat que de sensibilité, leur capacité à renverser la violence pour s’en libérer. Informations pratiques :

Durée 1h15.

Ce spectacle sera présenté au Grand Théâtre.

Sur réservation. Dates des représentations :

Jeudi 4 Avril – 20h30

Vendredi 5 Avril – 19h .

60 Rue du Château Le Quartz

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Code postal 29200 Lieu 60 Rue du Château Adresse 60 Rue du Château Le Quartz Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 60 Rue du Château Brest Latitude 48.3887154 Longitude -4.4849744 latitude longitude 48.3887154;-4.4849744

60 Rue du Château Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/