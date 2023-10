THÉÂTRE JEAN ALARY : JARRY « BONHOMME » 6 Rue Courtejaire Carcassonne, 10 avril 2024, Carcassonne.

Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros ! Son super pouvoir ? LE RIRE !

Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus forts !

Un nouveau spectacle toujours plus fou où Jarry dévoile ce qu’il est vraiment : un bonhomme, un vrai, tout en révélant le super-héros qui sommeille en vous ! Spectacle fortement déconseillé aux gens qui n’aiment ni l’humour ni l’amour.

Durée : 1h30

De et avec : JARRY.

In a world in crisis and on the brink of collapse, in a world where the forces of evil are triumphing a little more every day, widows, orphans and good guys need a hero! His superpower? LAUGHTER!

Because laughter saves lives, because laughter brings light to the darkest places, and because laughter is the last chance to unite us and make us stronger!

A new, even crazier show in which Jarry reveals who he really is: a real man, while revealing the superhero in you! Not recommended for people who don?t like humor or love.

Running time: 1h30

By and with : JARRY

En un mundo en crisis y al borde del colapso, en un mundo donde las fuerzas del mal triunfan cada día un poco más, ¡la viuda, el huérfano y el acomodado necesitan un héroe! ¿Su superpoder? ¡LA RISA!

Porque la risa salva vidas, porque la risa lleva la luz a los lugares más oscuros y porque la risa es la última oportunidad para unirnos y hacernos más fuertes

Un nuevo espectáculo, aún más loco, en el que Jarry revela quién es realmente: un hombre de verdad, ¡al tiempo que desvela el superhéroe que hay en ti! No recomendado para personas a las que no les guste el humor o el amor.

Duración: 1h30

Por y protagonizado por : JARRY

In einer Welt, die sich in einer Krise befindet und am Rande des Abgrunds steht, in einer Welt, in der die Mächte des Bösen jeden Tag ein bisschen mehr triumphieren, brauchen die Witwe, die Waise und die gutaussehenden Typen einen Helden! Was ist seine Superkraft? LACHEN!

Weil Lachen Leben rettet, weil Lachen Licht an die dunkelsten Orte bringt und weil Lachen die letzte Chance ist, uns zu vereinen, um uns stärker zu machen!

Eine neue, noch verrücktere Show, in der Jarry enthüllt, was er wirklich ist: ein echter Mann und der Superheld in Ihnen! Diese Show ist für Menschen, die weder Humor noch Liebe mögen, nicht zu empfehlen.

Dauer: 1,5 Stunden

Von und mit : JARRY

