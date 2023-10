SPECTACLE | WHITE DOG 6 Place georges Guérin Verdun, 17 avril 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

White Dog

Durée : 1h35 + Rencontre avec les artistes à l’issue des représentations

Tout public à partir de 12 ans

« Conte de papier », adapté du roman de Romain Gary Chien blanc, le spectacle de Camille Trouvé et Brice Berthoud nous plonge dans le racisme américain des années 60 en multipliant les inventions scéniques. Un théâtre d’ombres et de marionnettes avec une musique live totalement envoûtant.

Comment sortir de la ségrégation dans les années 60 aux États-Unis ? Le racisme et l’oppression y sont omniprésents. Dans cette période où s’affrontent militantisme et conservatisme, l’écrivain Romain Gary et l’actrice Jean Seberg adoptent un chien abandonné, doux et affectueux, Batka. Ils découvrent rapidement que l’animal attaque les personnes racisées. Est-ce possible de le rééduquer ? Dans une scénographie de théâtre d’ombres, de pop-up et de masques, l’animal devient un être de papier capable de toutes les métamorphoses tandis que deux marionnettistes se partagent les autres rôles au rythme d’une batterie jazz en live. En adaptant le récit autobiographique Chien Blanc du romancier français, la Compagnie Les Anges au plafond approche avec puissance le racisme et la violence humaine dans un véritable thriller social en papier froissé.

CDN de Normandie-Rouen – Les Anges au Plafond

Avec : Brice Bertoud, Arnaud Biscay en alternance avec Guilhem Flouzat, Yvan bernardet et Tadié Tuéné

Mise en scène : Camille Trouvé assistée de Jonas Coutancier

Adaptation : B. Berthoud et C. Trouvé

Dramaturgie : Saskia Berthod

Marionnettes : Camille Trouvé, Amélie Madeline et Emmanuelle Lhermie. Tout public

Jeudi 2024-04-17 20:30:00 fin : 2024-04-17 22:05:00. 13 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



White Dog

Running time: 1h35 + Meet the artists after the show

For all audiences aged 12 and over

a « paper tale » adapted from Romain Gary’s novel Chien blanc, Camille Trouvé and Brice Berthoud’s show plunges us into the American racism of the 60s, with a host of scenic inventions. A totally spellbinding shadow and puppet theater with live music.

How do you get out of segregation in the USA in the 60s? Racism and oppression were omnipresent. At a time when militancy and conservatism clash, writer Romain Gary and actress Jean Seberg adopt Batka, a gentle, affectionate abandoned dog. They soon discover that the animal attacks racialized people. Is it possible to rehabilitate him? In a shadow-theater, pop-up and mask set, the animal becomes a paper being capable of any metamorphosis, while two puppeteers share the other roles to the rhythm of live jazz drums. By adapting the autobiographical story Chien Blanc by the French novelist, Compagnie Les Anges au plafond takes a powerful approach to racism and human violence in a veritable social thriller made of crumpled paper.

CDN de Normandie-Rouen – Les Anges au Plafond

Starring Brice Bertoud, Arnaud Biscay alternating with Guilhem Flouzat, Yvan Bernardet and Tadié Tuéné

Director: Camille Trouvé assisted by Jonas Coutancier

Adaptation: B. Berthoud and C. Trouvé

Dramaturgy: Saskia Berthod

Puppets : Camille Trouvé, Amélie Madeline and Emmanuelle Lhermie

Perro blanco

Duración: 1h35 + Encuentro con los artistas tras las representaciones

Apto para todos los públicos a partir de 12 años

el espectáculo de Camille Trouvé y Brice Berthoud, un « cuento de papel » adaptado de la novela Chien blanc de Romain Gary, nos sumerge en el racismo americano de los años 60 con un sinfín de invenciones escénicas. Un teatro de sombras y marionetas con música en directo.

¿Cómo salir de la segregación en los Estados Unidos de los años 60? El racismo y la opresión eran omnipresentes. En una época en la que militancia y conservadurismo se enfrentaban, el escritor Romain Gary y la actriz Jean Seberg adoptan a Batka, un perro abandonado dulce y cariñoso. Pronto descubren que el animal ataca a las personas racializadas. ¿Es posible rehabilitarlo? Sobre un fondo de teatro de sombras, pop-ups y máscaras, el animal se convierte en una criatura de papel capaz de todo tipo de metamorfosis, mientras dos titiriteros se reparten los demás papeles al ritmo de tambores de jazz en directo. Adaptando el relato autobiográfico Chien Blanc del novelista francés, la Compagnie Les Anges au plafond aborda con fuerza el racismo y la violencia humana en un auténtico thriller social de papel arrugado.

CDN de Normandie-Rouen – Les Anges au Plafond

Protagonistas : Brice Bertoud, Arnaud Biscay alternando con Guilhem Flouzat, Yvan Bernardet y Tadié Tuéné

Dirección: Camille Trouvé, asistido por Jonas Coutancier

Adaptación: B. Berthoud y C. Trouvé

Dramaturgia: Saskia Berthod

Marionetas: Camille Trouvé, Amélie Madeline y Emmanuelle Lhermie

White Dog

Dauer: 1h35 + Treffen mit den Künstlern nach den Aufführungen

Alle Zuschauer ab 12 Jahren

das Stück von Camille Trouvé und Brice Berthoud ist ein « Papiermärchen », das auf Romain Garys Roman Chien blanc basiert und uns in den amerikanischen Rassismus der 60er Jahre eintauchen lässt, indem es eine Vielzahl von szenischen Erfindungen einsetzt. Ein Schatten- und Puppentheater mit Live-Musik, das völlig verzaubert.

Wie kann man in den 60er Jahren in den USA aus der Rassentrennung ausbrechen? Rassismus und Unterdrückung sind allgegenwärtig. In dieser Zeit, in der Militanz und Konservatismus aufeinanderprallen, adoptieren der Schriftsteller Romain Gary und die Schauspielerin Jean Seberg einen ausgesetzten, sanften und liebevollen Hund namens Batka. Sie finden schnell heraus, dass das Tier rassisierte Menschen angreift. Ist es möglich, ihn umzuerziehen? In einem Bühnenbild mit Schattentheater, Pop-Ups und Masken wird das Tier zu einem Papierwesen, das zu allen Metamorphosen fähig ist, während zwei Puppenspieler sich die anderen Rollen im Rhythmus eines Live-Jazz-Schlagzeugs teilen. Durch die Adaption der autobiografischen Erzählung Chien Blanc des französischen Romanciers nähert sich die Compagnie Les Anges au plafond kraftvoll dem Rassismus und der menschlichen Gewalt in einem wahren sozialen Thriller aus zerknittertem Papier.

CDN de Normandie-Rouen – Les Anges au Plafond (Die Engel an der Decke)

Mit: Brice Bertoud, Arnaud Biscay abwechselnd mit Guilhem Flouzat, Yvan bernardet und Tadié Tuéné

Regie: Camille Trouvé, unterstützt von Jonas Coutancier

Adaptation: B. Berthoud und C. Trouvé

Dramaturgie: Saskia Berthod

Marionetten: Camille Trouvé, Amélie Madeline und Emmanuelle Lhermie

