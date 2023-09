LES FAUVES 6 Place georges Guérin Verdun, 4 avril 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Entrez dans l’immense chapiteau bulle de la compagnie Ea Eo ! Vous y verrez toute une ménagerie avec ses numéros de jonglages dans des cages vitrées, suivis d’un grand spectacle collectif intitulé la cérémonie ! Fauves, un spectacle de cirque exceptionnel !

Est-ce un vaisseau spatial ? Le chapiteau bulle de la compagnie Ea Eo vient-il d’une autre planète ? Fauves est autant une série de numéros de jonglage qu’une œuvre d’art immersive. Il invite les spectateurs à entrer dans un gigantesque cocon pour une aventure en deux temps. D’abord, « la ménagerie » : d’étranges artistes font des numéros dans de grandes cages vitrées – l’une avec la plante des pieds, un autre complètement en transe, ou celui-ci dans l’eau ! Et ce n’est pas fini. À cette découverte déambulatoire succède sous chapiteau « la cérémonie ». Sous les projecteurs, nos artistes jongleurs se lancent dans un vrai combat contre la gravité et l’oubli. Avec un humour constant, Fauves réinvente joyeusement le cirque et offre au public un spectacle complètement fou.

Durée : 1h30 / Tout public à partir de 9 ans

Compagnie Ea Eo

Direction artistique : Éric Longequel et Johan Swartvagher

Jongleurs et jongleuses : Éric Longequel, neta Oren, Sylvain Julien, Johan Swartvagher, Emilia Taurisano

Composition & Musique live : Solène Garnier

Direction technique : Samuel Bodin et Bernie Bonin. Tout public

Samedi 2024-04-04 20:30:00 fin : 2024-04-04 22:00:00. 10 EUR.

6 Place georges Guérin

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Enter the huge bubble tent of the Ea Eo company! You’ll see a whole menagerie of juggling acts in glass cages, followed by a big collective show called the Ceremony! Fauves, an exceptional circus show!

Is it a spaceship? Is Ea Eo?s big top from another planet? Fauves is as much a series of juggling acts as it is an immersive work of art. It invites spectators to enter a gigantic cocoon for a two-part adventure. First, « the menagerie »: strange artists perform in large glass cages? one with the soles of his feet, another completely in trance, or this one in water! And there’s more to come. This wandering discovery is followed by the « ceremony » under the big top. Under the spotlights, our juggling artists engage in a real battle against gravity and oblivion. With a constant sense of humor, Fauves joyously reinvents the circus and offers audiences a completely madcap show.

Running time: 1:30 h / For all audiences aged 9 and over

Compagnie Ea Eo

Artistic direction: Éric Longequel and Johan Swartvagher

Jugglers: Éric Longequel, neta Oren, Sylvain Julien, Johan Swartvagher, Emilia Taurisano

Composition & Live Music: Solène Garnier

Technical direction: Samuel Bodin and Bernie Bonin

Entre en la enorme carpa de burbujas de la compañía Ea Eo Verá toda una colección de malabares en jaulas de cristal, seguidos de un gran espectáculo colectivo llamado ¡Ceremonia! Fauves, ¡un espectáculo de circo excepcional!

¿Es una nave espacial? ¿Es la carpa burbuja de Ea Eo de otro planeta? Fauves es tanto una serie de malabarismos como una obra de arte inmersiva. Invita a los espectadores a entrar en un gigantesco capullo para vivir una aventura en dos partes. Primero, « la colección de animales »: extraños artistas actúan en grandes jaulas de cristal… uno con las plantas de los pies, otro completamente en trance, ¡o éste en el agua! Y aún hay más. A este descubrimiento errante le sigue, bajo la carpa, « la ceremonia ». Bajo los focos, nuestros malabaristas se embarcan en una auténtica batalla contra la gravedad y el olvido. Con un sentido del humor constante, Fauves reinventa alegremente el circo y ofrece al público un espectáculo totalmente disparatado.

Duración: 1 hora y media / Apto para todos los públicos a partir de 9 años

Compañía Ea Eo

Dirección artística: Éric Longequel y Johan Swartvagher

Malabaristas: Éric Longequel, neta Oren, Sylvain Julien, Johan Swartvagher, Emilia Taurisano

Composición y música en directo: Solène Garnier

Dirección técnica: Samuel Bodin y Bernie Bonin

Treten Sie ein in das riesige Blasen-Zelt der Kompanie Ea Eo! Hier sehen Sie eine ganze Menagerie mit ihren Jongliernummern in Glaskäfigen, gefolgt von einer großen kollektiven Show mit dem Titel la cérémonie! Fauves, ein außergewöhnliches Zirkusspektakel!

Ist das ein Raumschiff? Kommt das Blasen-Zelt der Zirkustruppe Ea Eo von einem anderen Planeten? Fauves ist sowohl eine Reihe von Jongliernummern als auch ein immersives Kunstwerk. Es lädt die Zuschauer ein, in einen riesigen Kokon einzutreten und ein Abenteuer in zwei Phasen zu erleben. Zuerst kommt die « Menagerie »: Seltsame Künstler führen in großen Glaskäfigen Nummern auf – einer mit den Fußsohlen, ein anderer völlig in Trance oder dieser hier im Wasser! Und das ist noch nicht alles. Auf diese Entdeckungsreise folgt im Zelt « die Zeremonie ». Im Scheinwerferlicht nehmen unsere Jonglierkünstler einen wahren Kampf gegen die Schwerkraft und das Vergessen auf. Mit konstantem Humor erfindet Fauves den Zirkus neu und bietet dem Publikum ein verrücktes Spektakel.

Dauer: 1,5 Stunden / Für alle ab 9 Jahren

Compagnie Ea Eo

Künstlerische Leitung: Éric Longequel und Johan Swartvagher

Jongleure und Jongleurinnen: Éric Longequel, neta Oren, Sylvain Julien, Johan Swartvagher, Emilia Taurisano

Komposition & Live-Musik: Solène Garnier

Technische Leitung: Samuel Bodin und Bernie Bonin

