5ème stage International de piano en Charente 2024 Association Phöenix Arts Chez Bonnin Barret, vendredi 2 août 2024.

5ème stage International de piano en Charente 2024 Association Phöenix Arts Chez Bonnin Barret Charente

Ces cours musicaux intensifs autour du piano (tous styles) s’adressent aux musiciens amateurs et professionnels, de tous niveaux et de tous âges.

Surmontez vos peurs et venez découvrir le piano en Charente, dans un jardin botanique.

.

Chez Bonnin Association Phöenix Arts

Barret 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine phoenixarts16@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-04



L’événement 5ème stage International de piano en Charente 2024 Association Phöenix Arts Barret a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de tourisme du Sud Charente