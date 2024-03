5ÈME ÉDITION « LES ÉTOILES DE SAINT COSME » Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais, samedi 20 avril 2024.

8 gagnants du célèbre Concours de la Chanson Française de Perseigne en Fête reprennent les plus belles chansons françaises, chanteurs et chanteuses qui ont terminé à la première et deuxième place d’un prix du jury ou du public.

Ouverture des portes à 13h15.

Achat des places par voie postale auprès de Alain LEPINAY- 7 chemin des Cruchets 72600 Aillières Beauvoir.

Chèque à l’ordre de Perseigne en Fête, et une enveloppe retour timbrée avec nom, adresse et numéro de téléphone pour l’envoi des billets.

Tarif unique 14€ la place.

Renseignement au 02 43 33 35 37. 14 14 EUR.

Salle Atlantis Place Saint Damien

Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire

