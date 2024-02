5e FETE DE LA MARCHE NORDIQUE Perrancey-les-Vieux-Moulins, samedi 25 mai 2024.

Tout public

A proximité de la ville fortifiée de Langres, deux jours pour Rencontrer, Découvrir et Partager la Marche Nordique, mais aussi les acteurs qui font vivre le territoire !

PROGRAMME DES 2 JOURS

25/05/2024 à Perrancey-les-Vieux-Moulins

– Accueil des marcheurs à partir de 11h00 Domaine de Montauban à Perrancey-les-Vieux-Moulins,

Possibilité de restauration sur place sur réservation : Pack Pique-Nique

– 13h30 Échauffement collectif et départ du parcours Sportif 17 km

– 14h00 Échauffement et départ du parcours Moyen 12.8 km

– 14h15 Échauffement et départ du parcours Familial 8km

– 14h15 Échauffement et départ du parcours Familial 4.3km

26/05/2024 à Perrancey-les-Vieux-Moulins

– Accueil des marcheurs pour le petit déjeuner à partir de 7h45 jusqu’à 8h30 au Domaine de Montauban

– 8h45 Départ du parcours en 4 boucles de 35 à 60 min chacune

Mets et boissons servi à partir de produits locaux.

Sur le site durant tout le week-end, plusieurs espaces seront à votre disposition avec diverses activités pour vous permettre de passer un agréable moment :

Espace Bien-Etre

Espace Producteurs & Artisanats

Espace Prévention

Espace Partenaires .

Perrancey-les-Vieux-Moulins 52200 Haute-Marne Grand Est

