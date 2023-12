Atelier parole : Ce qui se dit ici, reste ici ! 56 Grand Rue Creysse Catégories d’Évènement: Creysse

Dordogne Atelier parole : Ce qui se dit ici, reste ici ! 56 Grand Rue Creysse, 1 octobre 2024, Creysse. Creysse Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-01 10:00:00

fin : 2024-10-01 12:00:00 ATELIER PAROLE : Ce qui se dit ici, reste ici ! Un moment d’échanges en toute convivialité. Gratuit sur inscription.

ATELIER PAROLE : Ce qui se dit ici, reste ici ! Un moment d’échanges en toute convivialité. Gratuit sur inscription

ATELIER PAROLE : Ce qui se dit ici, reste ici ! Un moment d’échanges en toute convivialité.

A partir de 18 ans. Gratuit, sur inscription .

56 Grand Rue Bibliothèque

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Creysse, Dordogne Autres Code postal 24100 Lieu 56 Grand Rue Adresse 56 Grand Rue Bibliothèque Ville Creysse Departement Dordogne Lieu Ville 56 Grand Rue Creysse Latitude 44.85518 Longitude 0.56563 latitude longitude 44.85518;0.56563

56 Grand Rue Creysse Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creysse/