CHEMINS FAISANT… 54 rue Jules Ferry Fécamp, 17 avril 2024, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Danse et musique

9h30 – 10h45 – 16h (durée 30mn)

> Salle Jean Bouin (rue Traversière)

Tarif unique 5€ – Dès 9 mois

En partenariat avec le Service Petite Enfance Intercommunale

Projet BABIL Programme de résidence d’artiste en faveur de l’éveil artistique et culturel des 0-3 ans.

Conception du projet, chorégraphie Elsa Deslandes

Conception du projet, création des textures à toucher et à voir, accueil pour l’arrivée du public Julie Dupret

Compagnie Eteile

Cheminer pas à pas, à plat ventre ou à quatre pattes, transportés dans les bras d’un adulte, oreilles attentives, regards surpris. Evoluant dans un environnement spatial, sonore et de mouvements dansés, l’enfant et l’adulte sont invités à découvrir et à participer à un spectacle jouant sur les questionnements entre ce qui est intérieur, en nous et extérieur, en l’autre, en relation à l’autre.

Un spectacle immersif, sensible et poétique adressé aux enfants à partir de 9 mois et aux adultes qui les accompagnent.

DISTRIBUTION

Interprétation Elsa Deslandes et Matthieu Gaudeau

PRODUCTION

Coproduction Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp, Le DOC Saint-Germain d’Ectot ; Relais culturel régional Musique Expérience, Ducey.

Accueilli avec le soutien de l’ODIA Normandie, dans le cadre du dispositif de soutien à la diffusion Tournée territoriale de création..

2024-04-17 09:30:00 fin : 2024-04-17 . .

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Dance and music

9:30am – 10:45am – 4pm (duration 30mn)

> Salle Jean Bouin (rue Traversière)

Single price 5? – From 9 months

In partnership with the Service Petite Enfance Intercommunale

BABIL Project Artist-in-residence program for the artistic and cultural development of 0-3 year-olds.

Project design, choreography Elsa Deslandes

Project design, creation of textures to touch and see, welcome for the arrival of the public Julie Dupret

Compagnie Eteile

Step by step, on the stomach or on all fours, transported in the arms of an adult, attentive ears, surprised looks. Evolving in an environment of space, sound and danced movements, children and adults are invited to discover and take part in a show that plays on questions between what is inner, within us, and outer, in the other, in relation to the other.

An immersive, sensitive and poetic show for children aged 9 months and over, and the adults who accompany them.

DISTRIBUTION

Performed by Elsa Deslandes and Matthieu Gaudeau

PRODUCTION

Coproduction Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d?intérêt national de Fécamp, Le DOC Saint-Germain d?Ectot ; Relais culturel régional Musique Expérience, Ducey.

Hosted with the support of ODIA Normandie, as part of the Tournée territoriale de création program.

Danza y música

9.30 h – 10.45 h – 16 h (duración 30 min)

> Sala Jean Bouin (rue Traversière)

Precio del billete sencillo 5? – A partir de 9 meses

En colaboración con el Service Petite Enfance Intercommunale

Proyecto BABIL Programa de residencia de artistas para promover la conciencia artística y cultural entre los niños de 0 a 3 años.

Diseño del proyecto, coreografía Elsa Deslandes

Diseño del proyecto, creación de texturas para tocar y ver, bienvenida para la llegada del público Julie Dupret

Compagnie Eteile

Paso a paso, boca abajo o a cuatro patas, transportados en brazos de un adulto, oídos atentos, miradas sorprendidas. Evolucionando en un entorno de espacio, sonido y movimientos danzados, niños y adultos son invitados a descubrir y participar en un espectáculo que juega con preguntas sobre lo que está dentro de nosotros y lo que está fuera, en el otro, en relación con el otro.

Un espectáculo inmersivo, sensible y poético para niños a partir de 9 meses y los adultos que los acompañan.

DISTRIBUCIÓN

Interpretado por Elsa Deslandes y Matthieu Gaudeau

PRODUCCIÓN

Coproducción Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp, Le DOC Saint-Germain d’Ectot; Relais culturel régional Musique Expérience, Ducey.

Acogido con el apoyo de ODIA Normandie, en el marco del programa de apoyo a la gira Tournée territoriale de création.

Tanz und Musik

9.30 – 10.45 – 16.00 Uhr (Dauer 30 Min.)

> Saal Jean Bouin (rue Traversière)

Einzeltarif 5? – Ab 9 Monaten

In Zusammenarbeit mit dem interkommunalen Kinderbetreuungsdienst

Projekt BABIL Künstlerresidenzprogramm zur Förderung der künstlerischen und kulturellen Entwicklung von Kindern im Alter von 0-3 Jahren.

Projektkonzeption, Choreografie Elsa Deslandes

Projektkonzeption, Schaffung von Texturen zum Berühren und Sehen, Empfang für die Ankunft des Publikums Julie Dupret

Compagnie Eteile

Schritt für Schritt, auf dem Bauch liegend oder auf allen Vieren, in den Armen eines Erwachsenen transportiert, mit aufmerksamen Ohren und überraschten Blicken. In einer räumlichen, klanglichen und tänzerischen Umgebung sind Kinder und Erwachsene eingeladen, ein Stück zu entdecken und daran teilzunehmen, das mit den Fragen zwischen dem, was innen, in uns, und außen, im Anderen, in der Beziehung zum Anderen ist, spielt.

Ein eindringliches, sensibles und poetisches Schauspiel für Kinder ab 9 Monaten und Erwachsene, die sie begleiten.

DISTRIBUTION

Dolmetschen Elsa Deslandes und Matthieu Gaudeau

PRODUKTION

Koproduktion Théâtre Le Passage – Scène conventionnée d’intérêt national de Fécamp, Le DOC Saint-Germain d’Ectot; Relais culturel régional Musique Expérience, Ducey.

Aufgenommen mit der Unterstützung von ODIA Normandie im Rahmen der Fördermaßnahme Tournée territoriale de création.

