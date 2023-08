SAUVER LE MONDE, PAS DE PROBLÈME ! 54 rue Jules Ferry Fécamp, 11 avril 2024, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Théâtre et marionnettes

Autrice et dramaturge Julie Aminthe

Mise en scène Solène Briquet et Cécile Lemaitre

Factrice de marionnettes Amélie Madeline

Compagnie La Magouille

Dès 13 ans

Durée 1h

Quels combats actuels portent les jeunes de la génération Z ? Ceux que nous suivons reprennent à leur manière aujourd’hui le flambeau de l’engagement. Une bande reçoit en héritage les objets d’une grand-mère engagée, un adolescent est victime d’harcèlement, une mère est angoissée par l’attitude de son fils ou encore une Olympe de Gouges qui perd la tête et prend des allures de film d’horreur… Des portraits dynamiques qui interrogent sur les combats à mener. Entre violence, drame, inspiration héroïque, lutte anticapitaliste, tendresse et humour, nous nous confrontons à cette jeunesse dans une forme libre et fantaisiste.

DISTRIBUTION

Interprétation Chloé Giraud, Eva Foudral et en cours

PRODUCTION

Coproduction Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d’intérêt national – Fécamp ; Le Sablier – Centre National de la Marionnette – Ifs et Dives-sur-Mer ; CDN de Normandie-Rouen ; Le Théâtre – Centre National de la Marionnette – Laval ; Scène nationale 61 – Alençon, Flers, Mortagne au Perche ; Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et Espace Public de Sotteville-lès-Rouen ; Le GLAASSSSSS Blangy sur Bresle ; Festival Eclats de Rue, Ville de Caen ;

Ville de Grand-Quevilly ; Etincelle, Théâtre(s) de la ville de Rouen..

2024-04-11 19:30:00

54 rue Jules Ferry Théâtre Le Passage

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Theater and puppets

Author and playwright Julie Aminthe

Director Solène Briquet and Cécile Lemaitre

Puppet maker Amélie Madeline

Compagnie La Magouille

Ages 13 and up

Running time 1h

What are the current struggles of the young people of Generation Z? Those we follow are taking up the torch of commitment in their own way. A gang inherits objects from a committed grandmother, a teenager is a victim of harassment, a mother is distressed by her son?s attitude, or an Olympe de Gouges who loses her mind and takes on the allure of a horror film? These dynamic portraits raise questions about the battles to be waged. Between violence, drama, heroic inspiration, anti-capitalist struggle, tenderness and humor, we confront these young people in a free and whimsical way.

DISTRIBUTION

Performance Chloé Giraud, Eva Foudral and in progress

PRODUCTION

Coproduction Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d?intérêt national – Fécamp ; Le Sablier – Centre National de la Marionnette – Ifs et Dives-sur-Mer ; CDN de Normandie-Rouen ; Le Théâtre – Centre National de la Marionnette – Laval ; Scène nationale 61 – Alençon, Flers, Mortagne au Perche ; Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et Espace Public de Sotteville-lès-Rouen ; Le GLAASSSSSS Blangy sur Bresle ; Festival Eclats de Rue, Ville de Caen ;

Ville de Grand-Quevilly ; Etincelle, Théâtre(s) de la ville de Rouen.

Teatro y marionetas

Autora y dramaturga Julie Aminthe

Dirección: Solène Briquet y Cécile Lemaitre

Marionetista Amélie Madeline

Compañía La Magouille

A partir de 13 años

Duración: 1 hora

¿Cuáles son las luchas actuales de los jóvenes de la generación Z? Los que seguimos recogen la antorcha del compromiso a su manera. Una pandilla hereda objetos de una abuela comprometida, un adolescente es víctima de acoso, una madre está angustiada por la actitud de su hijo y una Olympe de Gouges que pierde la cabeza y adopta los rasgos de una película de terror? Estos dinámicos retratos plantean interrogantes sobre las batallas que hay que librar. Entre violencia, drama, inspiración heroica, lucha anticapitalista, ternura y humor, nos encontramos cara a cara con estos jóvenes de forma libre y caprichosa.

DISTRIBUCIÓN

Interpretada por Chloé Giraud, Eva Foudral y en curso

PRODUCCIÓN

Coproducción Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d?intérêt national – Fécamp ; Le Sablier – Centre National de la Marionnette – Ifs et Dives-sur-Mer ; CDN de Normandie-Rouen ; Le Théâtre – Centre National de la Marionnette – Laval ; Scène nationale 61 – Alençon, Flers, Mortagne au Perche ; Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et Espace Public de Sotteville-lès-Rouen ; Le GLAASSSSSS Blangy sur Bresle ; Festival Eclats de Rue, Ville de Caen ;

Ville de Grand-Quevilly; Etincelle, Théâtre(s) de la ville de Rouen.

Theater und Puppentheater

Autorin und Dramaturgin Julie Aminthe

Regie Solène Briquet und Cécile Lemaitre

Marionettenbauerin Amélie Madeline

Compagnie La Magouille

Ab 13 Jahren

Dauer 1 Std

Welche aktuellen Kämpfe tragen die Jugendlichen der Generation Z mit sich herum? Diejenigen, die wir begleiten, nehmen heute auf ihre Weise die Fackel des Engagements in die Hand. Eine Gruppe erbt die Gegenstände einer engagierten Großmutter, ein Jugendlicher wird gemobbt, eine Mutter hat Angst vor der Einstellung ihres Sohnes und eine Olympe de Gouges verliert den Verstand und sieht aus wie in einem Horrorfilm Dynamische Porträts, die die Frage aufwerfen, welche Kämpfe es zu führen gilt. Zwischen Gewalt, Drama, heroischer Inspiration, antikapitalistischem Kampf, Zärtlichkeit und Humor konfrontieren wir uns mit dieser Jugend in einer freien und fantasievollen Form.

DISTRIBUTION

Dolmetschen Chloé Giraud, Eva Foudral und laufend

PRODUKTION

Koproduktion Théâtre Le Passage, Scène conventionnée d?le Sablier – Centre National de la Marionnette – Ifs et Dives-sur-Mer; CDN de Normandie-Rouen; Le Théâtre – Centre National de la Marionnette – Laval; Scène nationale 61 – Alençon, Flers, Mortagne au Perche; Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et Espace Public de Sotteville-lès-Rouen; Le GLAASSSSSS Blangy sur Bresle; Festival Eclats de Rue, Ville de Caen ;

Stadt Grand-Quevilly; Etincelle, Théâtre(s) de la ville de Rouen.

