Soirée spectacle vivant très sport ! 54 Rue Joubert Auxerre, 11 avril 2024

Auxerre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:30:00

fin : 2024-04-11

.

Mouton noir par Paul Molina et Wilmer Marquez.

Paul Molina appartient à l’élite mondiale du football freestyle, une pratique émergente qui se joue à la croisée du foot, du jonglage, de la street culture… et demande une maîtrise extrême du corps et de l’espace. Une discipline au potentiel artistique qui s’ignore ? C’est l’intuition qui a servi de détente à la rencontre entre Paul Molina et le circassien Wilmer Marquez. Ensemble, ils se sont lancés dans l’écriture d’un solo virtuose à teneur biographique, portrait d’un jeune diplômé d’une grande école aspiré par sa passion. On y circographie le foot tout en s’amusant des rebonds de la vie… surtout lorsqu’ils déjouent les trajectoires toutes tracées !

Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, Aïe, c’est pas vrai ! Par Petite Foule Production.

Ils sont parfois galvanisants comme du heavy metal, tantôt doux comme un prélude de Bach… Les commentaires sportifs ont leur musique bien à eux. Comédienne et metteuse en scène, Marine Colard s’est prise de passion pour ces bijoux d’émotion brute, de science et de poésie. Elle les célèbre, toutes disciplines confondues, dans une conférence-concert décalée partagée avec le musicien Sylvain Ollivier. Elle endosse le rôle de journaliste, lui de l’expert, tous deux guides pour un tour du monde du commentaire sous forme de quizz, d’exercices de style musical et même… de karaoké. Afficionados ou novices, c’est le moment de donner de la voix !

54 Rue Joubert Théâtre d’Auxerre

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



