Les Voix Animées s’encanaillent 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement, 26 avril 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous Salle Musicatreize le 26 avril avec « Les Voix Animées s’encanaillent « ..

2024-04-26 20:30:00 fin : 2024-04-26 . EUR.

53 Rue Grignan Ensemble Musicatreize – La Salle

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at Salle Musicatreize on April 26 with « Les Voix Animées s’encanaillent ».

Cita en la Sala Musicatreize el 26 de abril con « Les Voix Animées s’encanaillent ».

Termin Salle Musicatreize am 26. April mit « Les Voix Animées s’encanaillent « .

Mise à jour le 2023-10-10 par Ville de Marseille