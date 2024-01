Séance de cinéma : Les inséparables 53 route de Bassemberg Villé, vendredi 19 janvier 2024.

Villé Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Quand les lumières s’éteignent dans le vieux théâtre de Central Park, les marionnettes prennent vie. Parmi elles, Don, qui joue le même rôle de bouffon depuis des années. Il rêve d’avoir pour une fois un rôle de vrai héros et de découvrir le monde. Il prend son courage à deux mains et claque la porte. En chemin, il croise DJ Doggy Dog, une peluche abandonnée qui aimerait devenir une star du rap. C’est le début d’une extraordinaire histoire d’amitié. Une grande aventure en plein cœur de New York pour transformer leurs rêves en réalité : même les plus petits personnages peuvent jouer de grands rôles !

53 route de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de tourisme du val de Villé