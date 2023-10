Sophie Alour 53 Chemin de Ronde Marciac, 1 juin 2024, Marciac.

Marciac,Gers

La saxophoniste française, forte de nombreuses récompenses, dont une Victoire du Jazz en 2022, poursuit son voyage musical vers de nouveaux territoires. Un ailleurs musical enthousiasmant où se croisent guitare acoustique, violoncelle, batterie et saxophone.

Le temps modèle, transforme et révèle l’artiste à lui même, il est un élément essentiel du processus artistique. Dans ce nouvel opus au titre proche de l’oxymore, Sophie Alour poursuit sa quête d’elle-même, loin des codes du genre et libérée de toute idée de performance. Diluant la perception du temps, passant de la rêverie à des rythmes hypnotiques, elle mêle en alchimiste toutes les sources de son inspiration, le jazz, le rock, le classique ou encore la musique malienne. Entre la guitare acoustique de Pierre Perchaud, le son de violoncelle de Guillaume Latil, qui offre la possibilité d’un chant à deux voix avec le saxophone ténor dont il partage la tessiture et la batterie minimaliste de Anne Paceo, Sophie Alour se joue de la contrainte imposée par cette formation et en fait l’outil d’une écriture épurée et expressionniste.

Sophie Alour en est à son neuvième projet en leader. En 2022, elle a reçu la Victoire dans la catégorie

« Artiste de l’année ». Elle a reçu le prestigieux prix « Django Reinhardt » pour toute sa carrière en 2021 ainsi que la médaille des Chevaliers des Arts et des Lettres des mains de la ministre Roselyne Bachelot en mars 2022. Son parcours, les récompenses récentes, ce disque au titre en forme de prophétie autoréalisatrice témoignent d’une musicienne en pleine maturité qui est à un moment clé de sa vie artistique..

2024-06-01 20:30:00 fin : 2024-06-01 . .

53 Chemin de Ronde L’Astrada

Marciac 32230 Gers Occitanie



The French saxophonist, who has won numerous awards including a Victoire du Jazz in 2022, continues her musical journey into new territories. An exciting musical elsewhere where acoustic guitar, cello, drums and saxophone meet.

Time shapes, transforms and reveals the artist to himself, and is an essential element in the artistic process. In this new opus, with its title akin to an oxymoron, Sophie Alour pursues her quest for herself, far from the codes of the genre and freed from any idea of performance. Diluting the perception of time, moving from reverie to hypnotic rhythms, she mixes like an alchemist all the sources of her inspiration, from jazz and rock to classical and Malian music. Between Pierre Perchaud’s acoustic guitar, Guillaume Latil’s cello sound, which offers the possibility of two-part singing with the tenor saxophone whose tessitura he shares, and Anne Paceo’s minimalist drums, Sophie Alour plays with the constraints imposed by this formation, turning it into the tool of a refined, expressionist writing style.

This is Sophie Alour’s ninth solo project. In 2022, she was awarded the Victoire in the « Artist of the Year » category

« Artist of the Year » category. She received the prestigious « Django Reinhardt » award for her entire career in 2021, and the Chevaliers des Arts et des Lettres medal from Minister Roselyne Bachelot in March 2022. Her career path, her recent awards and this album, with its self-fulfilling prophecy-like title, bear witness to a musician in full maturity, at a key moment in her artistic life.

La saxofonista francesa, galardonada con numerosos premios, entre ellos una Victoire du Jazz en 2022, prosigue su viaje musical hacia nuevos territorios. Un apasionante viaje musical en el que se dan cita la guitarra acústica, el violonchelo, la batería y el saxofón.

El tiempo da forma, transforma y revela el artista a sí mismo, y es un elemento esencial en el proceso artístico. En este nuevo opus, cuyo título se asemeja a un oxímoron, Sophie Alour prosigue su búsqueda de sí misma, alejada de los códigos del género y liberada de toda idea de performance. Diluyendo la percepción del tiempo, pasando de la ensoñación a los ritmos hipnóticos, mezcla como una alquimista todas las fuentes de su inspiración, del jazz y el rock a la música clásica y maliense. Entre la guitarra acústica de Pierre Perchaud, el sonido del violonchelo de Guillaume Latil, que ofrece la posibilidad de cantar a dos voces con el saxofón tenor cuya tesitura comparte, y la batería minimalista de Anne Paceo, Sophie Alour juega con las limitaciones impuestas por esta formación y la convierte en la herramienta de una escritura refinada y expresionista.

Este es el noveno proyecto en solitario de Sophie Alour. En 2022, fue galardonada con el Victoire en la categoría de « Artista del Año »

« Artista del Año ». En 2021, fue galardonada con el prestigioso premio « Django Reinhardt » por el conjunto de su carrera, y en marzo de 2022 recibió la medalla Chevaliers des Arts et des Lettres de manos de la ministra francesa Roselyne Bachelot. Su carrera, sus recientes premios y este álbum, cuyo título tiene forma de profecía autocumplida, dan testimonio de una música en plena madurez, en un momento clave de su vida artística.

Die französische Saxophonistin, die zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, darunter einen Victoire du Jazz im Jahr 2022, setzt ihre musikalische Reise in neue Gebiete fort. Ein begeisterndes musikalisches Anderswo, in dem sich akustische Gitarre, Cello, Schlagzeug und Saxophon begegnen.

Die Zeit formt, verwandelt und enthüllt den Künstler und ist ein wesentliches Element des künstlerischen Prozesses. In diesem neuen Werk mit einem Titel, der an ein Oxymoron erinnert, setzt Sophie Alour ihre Suche nach sich selbst fort, weit entfernt von den Codes des Genres und befreit von jeglicher Vorstellung von Performance. Indem sie die Wahrnehmung der Zeit verwässert, von der Träumerei zu hypnotischen Rhythmen übergeht, vermischt sie wie eine Alchimistin alle Quellen ihrer Inspiration, den Jazz, den Rock, die Klassik oder auch die malische Musik. Zwischen der akustischen Gitarre von Pierre Perchaud, dem Celloklang von Guillaume Latil, der die Möglichkeit eines zweistimmigen Gesangs mit dem Tenorsaxophon, dessen Tonlage er teilt, bietet, und dem minimalistischen Schlagzeug von Anne Paceo spielt Sophie Alour mit den durch diese Besetzung auferlegten Zwängen und macht sie zum Werkzeug einer reinen und expressionistischen Schreibweise.

Sophie Alour ist bereits ihr neuntes Projekt als Bandleaderin. Im Jahr 2022 erhielt sie den Victoire in der Kategorie

» Artiste de l’année » (Künstlerin des Jahres). Sie erhielt 2021 den renommierten Preis « Django Reinhardt » für ihre gesamte Karriere sowie im März 2022 die Medaille der Chevaliers des Arts et des Lettres aus den Händen von Ministerin Roselyne Bachelot. Ihr Werdegang, die jüngsten Auszeichnungen und diese CD mit dem Titel einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zeugen von einer reifen Musikerin, die sich an einem Schlüsselmoment ihres künstlerischen Lebens befindet.

