Théâtre : Une idée géniale 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane, dimanche 7 avril 2024.

Marignane Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud soupçonne Marion d’avoir eu un coup de cœur pour l’agent immobilier. Par hasard, il croise le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier.

… Et si ce n’était pas deux sosies mais trois qui se retrouvaient dans la même soirée ? Une idée toujours géniale pour Arnaud ?

Un triangle amoureux, quelques quiproquos et une bonne dose de rire : « Une idée géniale », une pièce hilarante signée par l’irrésistible Sébastien Castro, mise en scène par Agnès Boury et José Paul, et portée par des comédiens exceptionnels : Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury, Laurence Porteil.



Une création qui a obtenu deux Molières 2023 : meilleure comédie et meilleure comédienne dans un second rôle pour Agnès Boury.

53-55 Avenue Jean Mermoz Théâtre Molière

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



