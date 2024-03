50ÈME BOURSE D’ÉCHANGES DES VOITURES ANCIENNES Palavas-les-Flots, samedi 20 avril 2024.

50ÈME BOURSE D’ÉCHANGES DES VOITURES ANCIENNES Palavas-les-Flots Hérault

Du samedi 20 au dimanche 21 avril, de 9h à 18h 50ème salon et bourse d’échanges des voitures anciennes par les Amis des Voitures Anciennes Salle bleue Infos 06 88 21 19 14 ou www.amisdesvoituresanciennes.com

Vous pourrez profiter de la présence de nombreux exposants pièces détachées auto, moto et cyclo, sellerie, outillage, produits d’entretien, miniatures anciennes, automobilia… installés dans la salle bleue (2200 m²) et sous le parking couvert (3600 m²).

Vente de pièces, accessoires, produits d’entretien, documentation, décoration,

miniatures anciennes, assurance, expertise et uniquement de ce qui a attrait au monde

des véhicules anciens.

Venez avec votre ancienne un grand parking sera à la disposition des anciennes, youngtimers et voitures d’exceptions de toutes les autres marques.

Les VOLKSWAGEN seront à l’honneur à l’occasion des 50 ans de la GOLF ; ainsi que les véhicules américains lors de l’American Day le dimanche 21 avril un orchestre, pin up et un groupe de country seront présents à cette occasion.

Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Avenue de l’Abbé Brocardi

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

