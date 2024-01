Chemin des Ateliers du Perche – 4ème édition – Catherine Vigier 5, route des Moulins Soligny-la-Trappe, vendredi 26 avril 2024.

Soligny-la-Trappe Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:00:00

fin : 2024-04-26 18:00:00

La 4ème édition du Chemin des Ateliers du Perche présente, en 2024, 37 artistes professionnels dont 11 nouveaux venus, qui ouvriront leurs ateliers au public . Les visiteurs pourront découvrir gratuitement des univers riches et variés.

Les participants sont tous des professionnels reconnus dans leur domaine.

Habitués des expositions en France, et à l’étranger pour certains, ils ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs techniques et leurs démarches. Dessin, peinture, sculpture, gravure, photographie, céramique, textile… sont quelques unes des nombreuses techniques utilisées.

Des démonstrations, de nombreuses animations et des invités surprise seront également à découvrir au fil de ce circuit.

Catherine Vigier – Plasticienne

Textile, peinture, livre d’artiste

Mes histoires « singulières » issues de l’Art Roman, des fresques du Moyen-âge, de l’art populaire, vous invitent à un voyage intemporel et universel de l’humanité.

Présentation d’artistes invités pendant le week-end.

5, route des Moulins

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie catvigier@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE