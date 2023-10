Foire mensuelle 5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès, 1 mai 2024, La Salvetat-Peyralès.

La Salvetat-Peyralès,Aveyron

Marché mensuel tous les premiers mercredis matins du mois sur le tour de ville.

2024-05-01 fin : 2024-05-01 . .

5, place de la mairie

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie



Monthly market every first Wednesday morning of the month around the city

Mercado mensual todos los primeros miércoles del mes por la mañana en la ciudad

Monatsmarkt jeden ersten Mittwochmorgen des Monats auf dem Stadtrundgang

Mise à jour le 2023-08-31 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA