5 Chefs au piano Tours, jeudi 18 avril 2024.

Jeudi

5 Chefs au Piano, loin d’être une battle de chefs cuisiniers, c’est au contraire l’aventure culinaire et solidaire d’une équipe dont les joueurs se réunissent le temps d’un défi. Le défi, c’est celui de surprendre les convives de restaurants associatifs de la région Centre-Val de Loire, en leur racontant une histoire. L’histoire, c’est celle du dépassement quotidien de nos associations et nos cuisiniers, acteurs d’une économie sociale et solidaire qui se préoccupent

de proposer un déjeuner valorisant des produits de qualité, frais et locaux, accessible aux plus grands nombres dans un contexte économique qui met en difficulté une partie croissante de la population. 12.6512.65 12.65 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 11:45:00

fin : 2024-04-18 13:45:00

16 Rue Bernard Palissy

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

