5 Chefs au piano à Vendôme Vendôme, vendredi 20 septembre 2024.

5 Chefs au piano à Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Vendredi

Pour la 7e édition, 5 Chefs au piano sera ponctué de jolis voyages culinaires inspirés des livres de Jules Verne, composés par cinq chefs de restaurants associatifs et leurs équipes en 5 temps forts.

5 Chefs au piano à Vendôme. L’orchestration des plats sera accompagnée d’une programmation musicale qui reprend des BO de films inspirés du livre Tour du monde en 80 jours ou des musiques qui font référence aux pays visités par Phileas Fogg. 5 Chefs au piano est une belle opportunité de (re)découvrir la passion de ces chefs de restauration associatif qui s’exercent dans la transformation et la valorisation de produits frais et de saison. Sur réservation. .

Début : 2024-09-20 11:45:00

fin : 2024-09-20 13:30:00

12 Rue Edouard Branly

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

