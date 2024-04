4ème Journées Internationales du collage Fresselines, mercredi 10 avril 2024.

4ème Journées Internationales du collage Fresselines Creuse

Les plus grands artistes du 20ème siècle eux-mêmes se sont tous donnés au collage. Les oeuvres d’art n’existent que par les routes qui y conduisent et qui, au départ, n’en ont jamais été. Alors, en regardant ces collages comme l’on explore l’intelligence, elle naît d’un aveu on sait peu, très peu, et même presque rien. Pour cette troisième édition de nombreux artistes du monde entier se donnent rendez-vous à Fresselines pour mettre en scène cet art ancestral, le collage.

Rens 05 55 89 27 73. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-06-04 18:00:00

Espace Monet Rollinat

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine emr@ccpaysdunois.fr

L’événement 4ème Journées Internationales du collage Fresselines a été mis à jour le 2024-04-09 par Creuse Tourisme