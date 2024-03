4ème édition du Trail du Platane Aubas, dimanche 7 juillet 2024.

3 parcours de trail de 7 km, 11 km et le 21 km en solo ou duo ainsi qu’une marche de 7 km et un Biathlon Running (1 enfant – 1 adulte).

Vestiaires et Douches F/H Toilettes, Parking, Buvette et Restauration sur place.

Repas complet sur réservation lors de votre inscription.

Inscription en ligne.

Un cadre exceptionnel dans la vallée de la Vézère à quelques pas des grottes de Lascaux.

Inscription en ligne uniquement. Pas d’inscription sur place. 5.8 5.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:00:00

fin : 2024-07-07

Place du Platane

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine trail.platane@orange.fr

L’événement 4ème édition du Trail du Platane Aubas a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère