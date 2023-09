Orchestre Symphonique du Pays Basque : Magnificat de J-S. Bach 4B Place Verdun Hasparren, 24 mai 2024, Hasparren.

Hasparren,Pyrénées-Atlantiques

L’ Orchestre du Pays Basque célèbre le dixième anniversaire du chœur Ascèse en présentant l’une des œuvres sacrées majeures de Johann Sebastian Bach, son Magnificat. Ce programme sera complété de la 3ième suite du compositeur allemand ainsi que le Dixit Dominus de Georg Friedrich Haendel..

2024-05-24 fin : 2024-05-24 . EUR.

4B Place Verdun Eglise Saint-Jean-Baptiste

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Orchestre du Pays Basque celebrates the tenth anniversary of the Ascèse choir by presenting one of Johann Sebastian Bach’s major sacred works, his Magnificat. The program will be completed by the German composer’s 3rd suite and Georg Friedrich Handel’s Dixit Dominus.

La Orquesta del País Vasco celebra el décimo aniversario del coro Ascèse presentando una de las principales obras sacras de Johann Sebastian Bach, su Magnificat. El programa se completará con la 3ª suite del compositor alemán y el Dixit Dominus de Georg Friedrich Haendel.

Das Orchester des Baskenlandes feiert das zehnjährige Jubiläum des Chors Ascèse mit einem der wichtigsten geistlichen Werke von Johann Sebastian Bach, seinem Magnificat. Suite des deutschen Komponisten sowie das Dixit Dominus von Georg Friedrich Händel.

