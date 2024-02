49ème exposition de peintures et sculptures au château de Duras Duras, samedi 13 juillet 2024.

49ème exposition de peintures et sculptures au château de Duras Duras Lot-et-Garonne

49ème édition de l’exposition estivale de peintures et sculptures, un rendez-vous incontournable qui rassemble chaque année, dans la monumentale salle de la charpente, plus d’une quarantaine d’artistes amateurs aux inspirations variées et renouvelées.

Vernissage le samedi 13 juillet.

Horaires et tarifs château de Duras. 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-08-31

Château de Duras Salle de la Charpente

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement 49ème exposition de peintures et sculptures au château de Duras Duras a été mis à jour le 2024-02-26 par OT du Pays de Duras CDT47