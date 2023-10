Daniel la nuit 49 Rue des Martyrs Joué-lès-Tours, 20 avril 2024, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Alors que L’épopée d’un pois poursuit sa belle route, la compagnie La Rotule présente sa nouvelle création : un spectacle de cinéma interactif, pour le jeune et le très jeune public, qui nous relate les aventures d’un calamar prénommé Daniel….

Samedi 2024-04-20 10:00:00 fin : 2024-04-20 . .

49 Rue des Martyrs

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As L’épopée d’un pois continues its successful journey, La Rotule presents its latest creation: an interactive film show for young and very young audiences, recounting the adventures of a squid named Daniel?

Mientras L’épopée d’un pois continúa su exitosa andadura, La Rotule presenta su última creación: un espectáculo de cine interactivo para público infantil y muy infantil, que narra las aventuras de un calamar llamado Daniel?

Während L’épopée d’un pois seine Erfolgsgeschichte fortsetzt, stellt die Theatergruppe La Rotule ihre neue Kreation vor: ein interaktives Kinospektakel für junge und sehr junge Zuschauer, das die Abenteuer eines Tintenfisches namens Daniel erzählt?

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT 37