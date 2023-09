TOUR DE MEUSE A VÉLO 48 Rue du Pré Pommeré Verdun, 18 mai 2024, Verdun.

Verdun,Meuse

Le Tour de Meuse, 3e édition !

A faire seul, à deux ou en groupe, avec des amis ou en entreprise, une expérience afin de découvrir les richesses du département de la Meuse.

Vous avez 3 jours pour réaliser le Tour de Meuse.

Inscription à partir du 1er octobre 2023.. Adultes

Lundi 2024-05-18 fin : 2024-05-20 . 80 EUR.

48 Rue du Pré Pommeré Atelier Cycle

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Tour de Meuse, 3rd edition!

Whether you’re on your own, in a pair or in a group, with friends or as part of a company, this is the perfect way to discover the riches of the Meuse département.

You have 3 days to complete the Tour de Meuse.

Registration from October 1, 2023.

El Tour de Mosa, ¡3ª edición!

Hazlo solo, en pareja o en grupo, con amigos o en empresa, y descubre las riquezas del departamento del Mosa.

Dispones de 3 días para completar el Tour de Mosa.

Inscripciones a partir del 1 de octubre de 2023.

Die Tour de Meuse, 3. Ausgabe!

Sie können allein, zu zweit oder in einer Gruppe, mit Freunden oder in einem Unternehmen eine Erfahrung machen, um die Reichtümer des Departements Meuse zu entdecken.

Sie haben drei Tage Zeit, um die Tour de Meuse zu absolvieren.

Anmeldung ab dem 1. Oktober 2023.

Mise à jour le 2023-09-20 par MEUSE ATTRACTIVITE