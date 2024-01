Hunawihr : découverte du sentier viticole et du village 48 route de Ribeauvillé Hunawihr, lundi 1 juillet 2024.

Hunawihr Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-08-01

Découvrir le vin alsacien, ce n’est pas seulement le goûter mais aussi comprendre son histoire et son caractère..C’est ce que vous propose la cave vinicole au travers de ces visites à travers le terroir Grand Cru Rosacker, du village et de sa cave, avec un vigneron passionné. De juillet à août les jeudi après-midi, tout ça gratuitement !

0 EUR.

48 route de Ribeauvillé

Hunawihr 68150 Haut-Rhin Grand Est boutique@cave-hunawihr.com



