Le Lac des Cygnes – Ballet et Orchestre 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement, 19 avril 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Venez redécouvrir ce chef d’œuvre intemporel au Dôme de Marseille le 19 avril..

2024-04-19 20:00:00 fin : 2024-04-19 . EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and rediscover this timeless masterpiece at the Dôme de Marseille on April 19.

Venga a redescubrir esta obra maestra intemporal en el Dôme de Marsella el 19 de abril.

Entdecken Sie dieses zeitlose Meisterwerk am 19. April im Dôme in Marseille wieder.

Mise à jour le 2023-10-18 par Ville de Marseille