47TER 6MIC Aix En Provence, samedi 11 mai 2024.

Être authentique. L’obsession classique de tout rappeur qui se respecte. Mais l’authenticité, ce n’est pas forcément un CV de criminel patenté ou un C.A.P de bad boy. Prenez 47 Ter par exemple : impossible de faire plus vrai que ce trio composé de Pierre Paul, Miguel et Blaise. Entre une soixantaine de concerts en salles ou festivals et de nombreuses sessions studios, leur premier album ‘L’Adresse’ verra finalement le jour, le 25 octobre 2019. Tout en conservant le second degré qui les caractérisent si bien, cet album dévoilent de nouvelles facettes du groupe. Du rire aux larmes, de la nostalgie à l’espoir, avec un refrain chanté et une virtuosité de l’écriture qui permet d’affirmer que 47 Ter est conçu pour durer. Loin des clichés, avec une authenticité et un talent qui vont les amener loin, très loin de la salle des fêtes de Baill.

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-05-11 à 20:30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13