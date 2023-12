O.B.F X Iration Steppas – Live On Stage 47 Boulevard Perrin Marseille 13e Arrondissement, 5 avril 2024, Marseille 13e Arrondissement.

Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Rendez-vous au Moulin le 5 avril : O.B.F X Iration Steppas – Live On Stage..

Le projet dub le plus attendu de l’année ! C’est Marseille qui a été choisie pour lancer la tournée de Iration Steppas X O.B.F le 05/04/2024 au Moulin ! Un live show dub avec Mark Iration au micro, Dennis Rootical à la basse et Rico O.B.F aux machines ! C’est la première représentation de leur album collaboratif.



Deux références majeures de la scène dub internationale alliées pour faire trembler les scènes ! O.B.F x Iration Steppas c’est le live qui fait se rencontrer O.B.F, le plus warrior et prolifique des producteurs dub de l’hexagone, et Iration Steppas le pilier historique de la scène soundsystem UK. Une combinaison mentor / disciple, vanguard / fondations, Modern / Old School, number one sound / number one sound qui pousse le dub vers les sommets !



Ce live taillé pour la scène accompagne le projet d’album « Revelation Time » : le LP commun d’O.B.F et Iration Steppas qui sortira sur Dubquake Records le 5 Avril 2024. Pour cet album, attendu de pied ferme par les dubheads depuis une dizaine d’années, O.B.F et Iration ont enchaîné les heures de studio et repoussé leurs limites. La galette interroge le futur de la race humaine, l’avenir de la planète. Elle présente une large sélection de dub versions vertigineuses qui mêlent influences dub 90s d’avant garde façon Iration, orientations future dub façon O.B.F et bien plus encore.



Ici on parle de dub posé sur les bandes sans compromis, d’un dub composé sans concessions voué à être joué avec la même folie et la même intensité qu’avec lesquelles il a été élaboré en studio. Et c’est bien là le projet : ramener la console sur scène, poser les racks d’effets et les dub siren face au public, mixer à quatre mains, passer le micro dans l’echo et faire pleuvoir les basses fréquences. Avec le studio sur scène, Rico O.B.F et Mark Iration au contrôle, Dennis Rootical à la Basse, Mark Iration au chant, c’est une véritable dub dream team qui se mobilise pour offrir un live dub unique !



+ Première partie



Une proposition Saag Le Moulin et Musical Riot.



[Grande Salle]

47 Boulevard Perrin Le Moulin

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



