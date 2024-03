46ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE Bourbonne-les-Bains, samedi 22 juin 2024.

Tout public

46ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE en présence d’une trentaine et plus, d’artistes de tous horizons.

Invité d’honneur issus de « nos Pays », BORIS BELUCHE

Il se terminera par la journée Peintres et sculpteurs dans la rue . Entrée libre .

Début : 2024-06-22

fin : 2024-07-21

PLACE DES BAINS

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est bourbonnelesbains@attractivite52.fr

