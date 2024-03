46ème Bourse aux Minéraux et Fossiles Salle Mimi Bonifay Saint-Chamas, vendredi 7 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-07 13:30

Fin : 2024-06-09 19:00

On vous donne rendez-vous au Gymnase Mimi Bonifay du 7 au 9 juin. Une vingtaine d’exposants attendent petits et grands ! Vous y trouverez des minéraux venus de France et du monde entier. 7 – 9 juin 1

On vous donne rendez-vous au Gymnase Mimi Bonifay (Saint-Chamas) du 7 au 9 juin. Pour découvrir notre bourse autour des minéraux et fossiles, voici les horaires :

• Vendredi 7 juin de 13h30 à 19h00

• Samedi 8 juin de 10h00 à 19h00

• Dimanche 9 juin de 10h00 à 18h00

Une vingtaine d’exposants attendent petits et grands ! Vous y trouverez des minéraux venus de France et du monde entier. Vous pourrez contempler et acquérir des ammonites, des poissons … fossilisés.

L’équipe du CJL vous attend avec impatience !

Salle Mimi Bonifay Pl. du Champ de Mars, 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône