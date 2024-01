Carolles de 1939 à 1945 45 Rue Division Leclerc Carolles, dimanche 28 juillet 2024.

Carolles Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-07-28

fin : 2024-08-01

La mairie a créé un groupe de bénévoles professeurs et passionnés d’histoire et à réalisé une réunion publique pour toucher un maximum de passionnés. Le groupe constitué, nous avons été ensemble aux archives départementales de la Manche, aux archives communales, à la Division archives des victimes des conflits contemporains et nous avons récolté des témoignages de Carollais ayant vécu l’Occupation et la Libération.

Une exposition sur Carolles (photos, archives, témoignages) est en cours de rédaction : Chronologie des événements locaux :

– Dommages de guerre à Carolles,

– Réquisitions d’immeubles,

– Réquisitions des terres,

– Prisonniers français carollais,

– STO,

– Les Engagés 2DB,

– Cabines de plage durant l’occupation,

– Villas réquisitionnés,

– les Avions abattus à Carolles,

– Témoignages de Carollais,

– Défenses allemandes à Carolles,

– L’Occupation allemande,

– Résistance à Carolles,

– Vie politique pendant l’Occupation et à la Libération,

– Prisonniers de guerre allemands et déminage des zones littorales.

.

45 Rue Division Leclerc Espace François Simon

Carolles 50740 Manche Normandie



Mise à jour le 2024-01-13 par CDT Manche